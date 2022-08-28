россия планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих - разведка

Цитата

“Они (оккупанты – ред.) применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого “Боевого армейского резерва страны” (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия, и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства”, – сказал он.

Детали

По словам представителя ГУР МО Украины, сегодня у россии есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил. Мобилизация, которую планируют объявить, не поможет оккупантам в войне против Украины.

“Потому что нравственное состояние военнослужащих, которые ведут боевые действия, снижается, во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды вс рф все меньше желающих. Кроме того, началась паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить вооруженным силам, а тем более идти на войну”, – отметил он.

Дополнение

Истощение мобилизационного потенциала основных «доноров» войны против Украины – бурятии, тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов, заставляет кремль активизироваться в так известных «центральных областях.

Кураторами мобилизационных кампаний назначаются непосредственно руководители соответствующих регионов. В частности, андрей воробьев, губернатор московской области. Один из «верных штыков» путина занимает эту должность с 2012 года, заменив на ней нынешнего министра обороны рф сергея шойгу, отмечают в разведке.