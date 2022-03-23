росія підготувала чергову порцію провокацій: атакуватиме свої території, щоб звинуватити ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Росіяни можуть вдатися до атак своїх територій, щоб потім звинуватити у цьому Збройні сили України. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Є інформація, що росіяни будуть атакувати свої території, особливо цивільні об’єкти, а потім звинувачувати у цьому Збройні Сили України. Ці дії росіян спрямовані виключно на дискредитацію України та наших захисників. Не вірте брехні окупантів, довіряйте лише офіційній інформації”, - написав Синєгубов.
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Він наголосив, що Збройні Сили України ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти.
“Ми захищаємо лише своє, лише на своїй землі”, - додав голова адміністрації.
Раніше сьогодні росЗМІ повідомили про те, що начебто у Білгородській області вибухнув снаряд, випущений з території України.
Нагадаємо
Як писав УНН, на початку березня два російські окупаційні літаки, перебуваючи в повітряному просторі України, завдали удару по території білорусі.