россия подготовила очередную порцию провокаций: будет атаковать свои территории, чтобы обвинить ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Россияне могут прибегнуть к атакам своих территорий, чтобы потом обвинить в этом Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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“Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а потом обвинять в этом Вооруженные силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников. Не верьте лжи оккупантов, доверяйте только официальной информации”, - написал Синегубов.
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Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины никогда не нанесут удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают рашисты.
“Мы защищаем только свое, только на своей земле”, - добавил глава администрации.
Ранее сегодня росСМИ сообщили о том, что якобы в Белгородской области взорвался снаряд, выпущенный с территории Украины.
Напомним
Как писал УНН, в начале марта два российских оккупационных самолета, находясь в воздушном пространстве Украины, нанесли удар по территории беларуси.