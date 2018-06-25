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Росія не має імунітету до міжнародного тиску - Клімкін

Росія не має імунітету до міжнародного тиску - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу закликав міжнародне співтовариство тиснути на РФ під час кожного контакту з російською стороною, передає кореспондент УНН.

“Чого ми чекаємо від вас, це не лише співчуття до наших хлопців. Нам потрібно, щоб у кожній бесіді з росіянами — чи це буде на політичному рівні, чи на рівні громадянського суспільства, або під час будь-якого іншого контакту... Будь-яка розмова має починатись з одного моменту — Росія повинна залишити Україну та відпустити політичних в’язнів та заручників”, — сказав міністр, звертаючись до іноземних колег.

“У Росії нема імунітету до нашого тиску, до вашого тиску: політичного, суспільного. Росія не живе у вакуумі... під час будь-якого спілкування з Росією згадуйте імена наших політичних в’язнів та заручників”, — наголосив він.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що звільнення українських заручників можливе тільки завдяки скоординованому тиску міжнародних партнерів. 

Українські Національні Новини

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