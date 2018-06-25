Россия не имеет иммунитета к международному давлению - Климкин

"Чего мы ждем от вас, это не только сочувствие к нашим ребятам. Нам нужно, чтобы в каждой беседе с русскими - будет ли это на политическом уровне или на уровне гражданского общества, или во время любого другого контакта ... Любой разговор должен начинаться с одного момента - Россия должна оставить Украину и отпустить политических заключенных и заложников", - сказал министр, обращаясь к иностранным коллегам.

"В России нет иммунитета к нашему давлению, к вашему давлениу: политическому, общественному. Россия не живет в вакууме ... во время любого общения с Россией вспоминайте имена наших политических заключенных и заложников", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что освобождение украинских заложников возможно только благодаря скоординированному давлению международных партнеров.