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Россия не имеет иммунитета к международному давлению - Климкин

Россия не имеет иммунитета к международному давлению - Климкин

Киев  •  УНН

 • 7124 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга призвал международное сообщество оказывать давление на РФ при каждом контакте с российской стороной, передает корреспондент УНН.

"Чего мы ждем от вас, это не только сочувствие к нашим ребятам. Нам нужно, чтобы в каждой беседе с русскими - будет ли это на политическом уровне или на уровне гражданского общества, или во время любого другого контакта ... Любой разговор должен начинаться с одного момента - Россия должна оставить Украину и отпустить политических заключенных и заложников", - сказал министр, обращаясь к иностранным коллегам.

"В России нет иммунитета к нашему давлению, к вашему давлениу: политическому, общественному. Россия не живет в вакууме ... во время любого общения с Россией вспоминайте имена наших политических заключенных и заложников", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что освобождение украинских заложников возможно только благодаря скоординированному давлению международных партнеров.

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