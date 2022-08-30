росія навмисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. російські війська навмисно обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до Запорізької АЕС, щоб запропонувати маршрут через тимчасово окупований Крим та ОРДЛО. Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує УНН.
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"Все передбачувано. росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення ru-військ. На станції – лише ua-персонал", – написав Подоляк.
Нагадаємо
Сьогодні, 30 серпня, місія МАГАТЕ прибула до Києва.