росія навмисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС – Подоляк

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"Все передбачувано. росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення ru-військ. На станції – лише ua-персонал", – написав Подоляк.

Нагадаємо

Сьогодні, 30 серпня, місія МАГАТЕ прибула до Києва.