россия намеренно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС – Подоляк

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"Все предсказуемо. россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО. Позиция Украины неизменна. Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод ru-войск. На станции – только ua-персонал", – написал Подоляк.

Напомним

Сегодня, 30 августа, миссия МАГАТЭ прибыла в Киев.