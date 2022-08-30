россия намеренно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС – Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. российские войска намеренно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС, чтобы предложить маршрут через временно оккупированный Крым и ОРДЛО. Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, информирует УНН.
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"Все предсказуемо. россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО. Позиция Украины неизменна. Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод ru-войск. На станции – только ua-персонал", – написал Подоляк.
Напомним
Сегодня, 30 августа, миссия МАГАТЭ прибыла в Киев.