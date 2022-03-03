Росія може готувати операцію під чужим прапором, щоб звинуватити Україну: Кулеба повідомив про деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Росія може готувати операцію під чужим прапором, вдаривши по власній території, щоб звинуватити Україну. Про це в Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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"Тривожні повідомлення: росіяни могли направити реактивні системи залпового вогню у прикордонному селі Поповка на свою територію. Знаючи варварський характер дій Росії, ми побоюємося, що може бути підготовлено операцію під чужим прапором, щоб звинуватити Україну", - написав міністр.
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Центр протидії дезінформації повідомляє, що є велика загроза, що Росія використає діпфейк про капітуляцію України.