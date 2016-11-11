Росія буде грати на суперечностях, які є всередині України - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Глобальна мета Росії полягає в дестабілізації ситуації в Україні. Таку думку в ефірі “5 каналу” висловив науковий директор фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” Олексій Гарань, передає УНН.
“Очевидно, що Росія буде грати на суперечностях, які є всередині України. Так само, як вона грає на суперечностях в інших країнах. Глобальна мета Росії полягає, дійсно, в дестабілізації ситуації в Україні,” — зазначив він.
“Якщо будуть дострокові вибори, Росія використає це з метою дестабілізації. Безвізовий режим, я не думаю, що це для РФ стратегічний пріоритет, скоріше, йдеться в цілому про дискредитацію України в очах міжнародної спільноти,” — зауважив О. Гарань.
Як повідомляв УНН, за словами начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, Російська Федерація хоче зірвати надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом за допомогою запланованих протестних акцій.