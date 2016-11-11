Россия будет играть на противоречиях, которые есть внутри Украины - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глобальная цель России заключается в дестабилизации ситуации в Украине. Такое мнение в эфире "5 канала" высказал научный директор фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива "Алексей Гарань, передает УНН.
"Очевидно, что Россия будет играть на противоречиях, которые есть внутри Украины. Так же, как она играет на противоречиях в других странах. Глобальная цель России заключается, действительно, в дестабилизации ситуации в Украине ", - отметил он.
"Если будут досрочные выборы, Россия использует это с целью дестабилизации. Безвизовый режим, я не думаю, что это для РФ стратегический приоритет, скорее, речь идет в целом о дискредитации Украины в глазах международного сообщества ", - отметил А. Гарань.
Как сообщал УНН, по словам начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, Российская Федерация хочет сорвать предоставление Украине безвизового режима с Евросоюзом с помощью запланированных протестных акций.