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росія атакувала Полтавщину: влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Армія рф завдала удару по Полтавщині, звук вибуху чули жителі Миргородської громади, інформації про постраждалих немає, повідомляє УНН із посиланням на Полтавську ОВА.

Цитата

«Чергова ворожа атака на Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді. Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційного озброєння.

Додамо 

7 жовтня ворожа ракета вибухнула у Миргородському районі Полтавської області під час нічної повітряної тривоги, були пошкоджені приватні будинки.

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