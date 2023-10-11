росія атакувала Полтавщину: влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано - ОВА

Цитата

«Чергова ворожа атака на Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді. Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційного озброєння.

Додамо

7 жовтня ворожа ракета вибухнула у Миргородському районі Полтавської області під час нічної повітряної тривоги, були пошкоджені приватні будинки.