россия атаковала Полтавщину: попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксировано - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Армия рф нанесла удар по Полтавщине, звук взрыва слышали жители Миргородской общины, информации о пострадавших нет, сообщает УНН со ссылкой на Полтавскую ОВА.
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«Очередная вражеская атака на Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине. Вражеских попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационного вооружения.
Добавим
7 октября вражеская ракета взорвалась в Миргородском районе Полтавской области во время ночной воздушной тревоги, были повреждены частные дома.