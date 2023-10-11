россия атаковала Полтавщину: попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксировано - ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Армия рф нанесла удар по Полтавщине, звук взрыва слышали жители Миргородской общины, информации о пострадавших нет, сообщает УНН со ссылкой на Полтавскую ОВА.

Цитата

«Очередная вражеская атака на Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине. Вражеских попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационного вооружения.

Добавим 

7 октября вражеская ракета взорвалась в Миргородском районе Полтавской области во время ночной воздушной тревоги, были повреждены частные дома.

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