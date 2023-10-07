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Ворожа ракета вибухнула на Полтавщині вночі, є пошкодження

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Ворожа ракета вибухнула у Миргородському районі Полтавської області під час нічної повітряної тривоги, є пошкодження приватних будинків. Про це повідомив у суботу голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.

Цитата

"Ворожа ракета вибухнула в Миргородському районі. Пошкоджено девёять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - написав Лунін у Telegram.

Раніше 

Лунін повідомляв уночі, що в Полтавській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів в Миргородському районі. Інформації щодо влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі відразу не було.

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