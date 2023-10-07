Ворожа ракета вибухнула на Полтавщині вночі, є пошкодження

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"Ворожа ракета вибухнула в Миргородському районі. Пошкоджено девёять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - написав Лунін у Telegram.

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Лунін повідомляв уночі, що в Полтавській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів в Миргородському районі. Інформації щодо влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі відразу не було.