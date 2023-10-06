У Миргороді на Полтавщині пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Миргороді на Полтавщині пролунав вибух, повідомили Суспільному місцеві жителі, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога.
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Актуальна карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням.
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Як повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, у Полтавській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів в Миргородському районі. Інформація щодо влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі уточнюється. Попередньо без постраждалих.
Нагадаємо
Напередодні вночі на Черкащині прогриміли вибухи. Там працювала протиповітярна оборона.