На Черкащині прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На Черкащині чути звуки вибухів, в області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Повітряні Сили до цього попереджали черкащан про загрозу ударних безпілотників.
Цитата
"Черкаська область — перебувайте в укриттях. Рух ударних БпЛА у вашому напрямку", - йшлося у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.
Доповнення
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець написав у своєму телеграмі про підвищену небезпеку і загрозу застосування ворогом ударних дронів.
Станом на 01.38 повітряна тривога оголошена у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Актальну мапу повітряних тривог можна переглянути за посиланням.