В Черкасской области прогремели взрывы
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. В Черкасской области слышны звуки взрывов, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают корреспонденты общественного, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы до этого предупреждали жителей Черкасской области об угрозе ударных беспилотников.
Цитата
"Черкасская область - идите в укрытиях. Движение ударных БпЛА в вашем направлении", - говорилось в сообщении Воздушных Сил ВСУ.
Дополнение
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец написал в своем телеграмме о повышенной опасности и угрозе применения врагом ударных дронов.
По состоянию на 01:38 воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Актальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.