В Миргороде на Полтавщине прогремел взрыв.
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Миргороде на Полтавщине прогремел взрыв, сообщили Общественному местные жители, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога.
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Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.
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Как сообщил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в Полтавской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов в Миргородском районе. Информация по поводу критической или гражданской инфраструктуры уточняется. Предварительно без пострадавших.
Напомним
Накануне ночью в Черкасской области прогремели взрывы. Там работала противовоздушная оборона.