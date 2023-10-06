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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Миргороде на Полтавщине прогремел взрыв.

В Миргороде на Полтавщине прогремел взрыв.

Киев • УНН

 • 10707962 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Миргороде на Полтавщине прогремел взрыв, сообщили Общественному местные жители, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога.

Подробности

Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.

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Как сообщил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в Полтавской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов в Миргородском районе. Информация по поводу критической или гражданской инфраструктуры уточняется. Предварительно без пострадавших.

Напомним

Накануне ночью в Черкасской области прогремели взрывы. Там работала противовоздушная оборона.

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