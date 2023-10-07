Вражеская ракета взорвалась в Полтавской области ночью, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Вражеская ракета взорвалась в Миргородском районе Полтавской области во время ночной воздушной тревоги, есть повреждения частных домов. Об этом сообщил в субботу глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"Вражеская ракета взорвалась в Миргородском районе. Повреждены девять частных домов. К счастью, пострадавших нет", - написал Лунин в Telegram.
Ранее
Лунин сообщал ночью, что в Полтавской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов в Миргородском районе. Информации о попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре сразу не было.