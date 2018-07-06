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Росія-агресор, Крим український: “мозковий центр” написав Трампу пам’ятку до євротуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Американський стратегічний дослідницький інститут, фонд “Спадщина” (The Heritage Foundation) написав для президента США Дональда Трампа пам’ятку до подорожі лідера до Європи. Фонд, зокрема, нагадав президенту США про те, що Росія є агресором, а Крим належить Україні, передає УНН з посиланням на заяву “Спадщини”.

“Речі, які потрібно пам’ятати Дональду Трампу, перш ніж здійснити подорож до Європи:

— Росія — агресор, Україна — жертва;
- Крим належить Україні;
- НАТО і американські війська в Європі служать нашим національним інтересам;
— Європейці повинні більше витрачати на оборону;
— Репутація Путіна показує, що йому не можна довіряти”, — йдеться в повідомленні фонду у соцмережі Twitter.

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The Heritage Foundation працює з 1973 року та займається широким спектром дослідженнь міжнародної політики.

Як зазначало видання Voice of America, у листопаді минулого року саме аналітики Американський аналітичний центр Heritage Foundation закликали Трампа озброїти України.

ЗМІ прозвали аналітиків “мозковим центром адміністрації Дональда Трампа” не в останню чергу через те, що після обрання Трампа президентом співробітники “Спадщини” зіграли ключову роль у час зміни команди глави держави.

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Як писав Politico, посилаючись на джерела, представники Heritage Foundation протягом декількох місяців збирали і перевіряли резюме, допомагаючи відібрати “правильних людей” в адміністрацію.

Нагадаємо, президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп проведуть зустріч 16 липня в Гельсінкі.

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