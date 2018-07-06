Россия-агрессор, Крым украинский: "мозговой центр" написал Трампу памятку к евротуру

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 85250 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 133319 просмотра

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8 марта, 10:25 • 140179 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Американский стратегический исследовательский институт, фонд “Наследие” (The Heritage Foundation) написал для президента США Дональда Трампа памятку к его визиту в Европу. Фонд, в частности, напомнил президенту США о том, что Россия является агрессором, а Крым принадлежит Украине, передает УНН со ссылкой на заявление “Наследия”.

“Вещи, которые нужно помнить Дональду Трампу, прежде чем совершить путешествие в Европу:

— Россия — агрессор, Украина — жертва;
— Крым принадлежит Украине;
— НАТО и войска в Европе служат нашим национальным интересам;
— Европейцы должны больше тратить на оборону;
— Репутация Путина показывает, что ему нельзя доверять”, - говорится в сообщении фонда в соцсети Twitter.

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The Heritage Foundation работает с 1973 года и занимается широким спектром исследований международной политики.

Как отмечало издание Voice of America, в ноябре прошлого года именно аналитики Американского аналитического центр Heritage Foundation призвали Трампа вооружить Украину.

СМИ прозвали аналитиков “мозговым центром администрации Дональда Трампа” не в последнюю очередь из-за того, что после избрания Трампа президентом сотрудники “Наследия” сыграли ключевую роль в изменении команды главы государства.

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Как писал Politico, ссылаясь на источники, представители Heritage Foundation в течение нескольких месяцев собирали и проверяли резюме, помогая отобрать “правильных людей” в администрацию.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу 16 июля в Хельсинки.

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