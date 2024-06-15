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російські гроші мають стати ключовим джерелом відновлення України – Шмигаль

російські гроші мають стати ключовим джерелом відновлення України – Шмигаль

Київ • УНН

 • 101277 перегляди

Російські гроші із заморожених активів на суму понад 300 мільярдів доларів мають стати ключовим джерелом для довгострокового відновлення України після війни, причому 50 мільярдів доларів із цих активів мають надати країни "Великої сімки" цього року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на рішення країн G7 про виплату РФ компенсацій за завдані Україні збитки, зараз ця сума, за оцінкою Світового банку, становить $486 млрд. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

Він підкреслив, що країни G7 погодилися, що росія повинна заплатити за всі завдані Україні збитки. Зараз ця сума, згідно з оцінкою Світового банку, складає 486 млрд доларів.

Ми будемо й надалі докладати зусиль, щоб росія компенсувала все, що вона зруйнувала своєю війною. Зокрема, продовжуємо роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму та інших правових інструментів.

написав Шмигаль

Він поінформував, що в Уряді наполегливо працюємо далі над конфіскацією заморожених російських суверенних та приватних активів. Мова йде про те, щоб отримати всю суму, яка складає більше 300 млрд доларів.

Маємо проміжний крок на цьому шляху. Україна отримає вже цього року 50 млрд доларів від країн G7 завдяки прибуткам від заморожених на Заході російських суверенних активів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Урядовець наголосив, що саме російські гроші мають стати ключовим джерелом довгострокового відновлення нашої держави.

росія має відшкодувати 486 млрд доларів компенсації Україні - заява G714.06.24, 23:05 • 18346 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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