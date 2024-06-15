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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские деньги должны стать ключевым источником восстановления Украины - Шмыгаль

российские деньги должны стать ключевым источником восстановления Украины - Шмыгаль

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 23:25  •  13550 просмотра

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Российские деньги из замороженных активов на сумму более 300 миллиардов долларов должны стать ключевым источником для долгосрочного восстановления Украины после войны, причем 50 миллиардов долларов из этих активов должны предоставить страны "Большой семерки" в этом году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на решение стран G7 о выплате РФ компенсаций за нанесенный Украине ущерб, сейчас эта сумма, по оценке Всемирного банка, составляет $486 млрд. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что страны G7 согласились, что россия должна заплатить за все нанесенные Украине убытки. Сейчас эта сумма, согласно оценке Всемирного банка, составляет 486 млрд долларов.

Мы будем и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы Россия компенсировала все, что она разрушила своей войной. В частности, продолжаем работу над созданием Международного компенсационного механизма и других правовых инструментов.

написал Шмыгаль

Он сообщил, что в Правительстве упорно работаем дальше над конфискацией замороженных российских суверенных и частных активов. Речь идет о том, чтобы получить всю сумму, которая составляет более 300 млрд долларов.

Есть промежуточный шаг на этом пути. Украина получит уже в этом году 50 млрд долларов от стран G7 благодаря доходам от замороженных на Западе российских суверенных активов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль

Чиновник подчеркнул, что именно российские деньги должны стать ключевым источником долгосрочного восстановления нашего государства.

россия должна возместить 486 млрд долларов компенсации Украине - заявление G714 июня 2024, 20:05 • 11428 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаЭкономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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