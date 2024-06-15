российские деньги должны стать ключевым источником восстановления Украины - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на решение стран G7 о выплате РФ компенсаций за нанесенный Украине ущерб, сейчас эта сумма, по оценке Всемирного банка, составляет $486 млрд. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, передает УНН.

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Он подчеркнул, что страны G7 согласились, что россия должна заплатить за все нанесенные Украине убытки. Сейчас эта сумма, согласно оценке Всемирного банка, составляет 486 млрд долларов.

Мы будем и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы Россия компенсировала все, что она разрушила своей войной. В частности, продолжаем работу над созданием Международного компенсационного механизма и других правовых инструментов. написал Шмыгаль

Он сообщил, что в Правительстве упорно работаем дальше над конфискацией замороженных российских суверенных и частных активов. Речь идет о том, чтобы получить всю сумму, которая составляет более 300 млрд долларов.

Есть промежуточный шаг на этом пути. Украина получит уже в этом году 50 млрд долларов от стран G7 благодаря доходам от замороженных на Западе российских суверенных активов. Премьер-министр Денис Шмыгаль

Чиновник подчеркнул, что именно российские деньги должны стать ключевым источником долгосрочного восстановления нашего государства.

россия должна возместить 486 млрд долларов компенсации Украине - заявление G7