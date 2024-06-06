російська влада плануює продовжити "націоналізацію" майна українців в окупованому Криму - росЗМІ
Київ • УНН
Російська влада планує продовжити виявлення та арешт майна громадян України в окупованому Криму. Постпред президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що Україна не має наміру визнавати акти, які порушують права людини чи держави.
Влада рф планує продовжити "націоналізацію" майна громадян України в Криму. Про це повідомляють росЗМІ спікер російського парламенту Криму володимир константинов, передає УНН.
"Робота щодо їх виявлення триває. Наразі комісія виявляє ті підприємства, де дуже багато різних афілійованих юридичних та фізичних осіб. Їхні власники намагаються сховати ці активи, але вони будуть виявлені", – заявив костянтинов.
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Як пише "Крим.Реалії, раніше російська влада Криму стверджувала, що виручила від продажу "націоналізованого" майна українських громадян у Криму 1,7 мільярда російських рублів. Постпред президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що Україна не має наміру визнавати акти, які порушують права людини чи держави. До них належать рішення щодо "націоналізації" чи конфіскації майна, щодо встановлення спадщини.