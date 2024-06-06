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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ

Российские власти планируют продолжить выявление и арест имущества граждан Украины в оккупированном Крыму. Постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявляла, что Украина не намерена признавать акты, нарушающие права человека или государства.

Война •   •  3562 просмотра
российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ

Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"

Владимир Зеленский выразил надежду на" высадку " союзников в Украине для оказания помощи в борьбе с рф, проведя параллели с высадкой союзников в Нормандии 80 лет назад.

Война •   •  3628 просмотра
Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"

В Одесской области ввели аварийные отключения света

В Одесской области по распоряжению "Укрэнерго" были введены аварийные отключения электроэнергии из-за превышения установленных в сутки лимитов потребления электроэнергии.

Общество •   •  5151 просмотра
В Одесской области ввели аварийные отключения света

Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

Веб-сайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) перестал работать вечером 6 июня, но ведомство работает над устранением проблемы и восстановлением доступа к сайту после технического обслуживания программного обеспечения.

политика •   •  4733 просмотра
Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

Президент Украины Зеленский получил теплый прием и благодарность от ветерана "Нормандии" во время празднования 80-й годовщины высадки союзников за защиту Европы от российской агрессии.

политика •   •  5942 просмотра
Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"

В 2023 году в соответствии с системой квот оккупационного режима российские экспортеры экспортировали из захваченной Херсонской области Украины не менее 34 000 тонн зерна на сумму 6,2 миллиона евро.

Война •   •  6489 просмотра
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"

Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO

Прогнозируемое потребление Киева на завтра-1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно вычесть ограничения. То есть для населения и бизнеса останется где-то 50% от привычного потребления.

Экономика •   •  7449 просмотра
Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO

Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Президент Владимир Зеленский поздравил Данию, Грецию, Панаму, Пакистан и Сомали с их избранием непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.

политика •   •  8468 просмотра
Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Народный депутат Анатолий Бурмич заявил, что в ближайшее время Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики заслушает отчет о работе Национального антикоррупционного бюро Украины.

политика •   •  34954 просмотра
Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку

Подменный поезд №1021 уже прибыл в Кошице с пассажирами в направлении Чопа - далее в Закарпатье договорено со словацкими коллегами: они оперативно будут транспортировать наших пассажиров резервными автобусами.

Общество •   •  8759 просмотра
Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку