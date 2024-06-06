российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ

Власти рф планируют продолжить "национализацию" имущества граждан Украины в Крыму. Об этом сообщают росСМИ спикер российского парламента Крыма владимир константинов, передает УНН.

"Работа по их выявлению продолжается. Сейчас комиссия выявляет те предприятия, где очень много различных аффилированных юридических и физических лиц. Их владельцы пытаются спрятать эти активы, но они будут обнаружены", – заявил константинов.

Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"

Как пишет "Крым.Реалии, ранее российские власти Крыма утверждали, что выручка от продажи "национализированного" имущества украинских граждан в Крыму 1,7 миллиарда российских рублей. Постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявляла, что Украина не намерена признавать акты, нарушающие права человека или государства. К ним относятся решения по "национализации" или конфискации имущества, по установлению наследства.