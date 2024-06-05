Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"

российские захватчики начали строить заграждения во временно оккупированном Крыму, чтобы спрятать свои системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Оккупационные власти полуострова пытаются скрыть средства ПВО от местных жителей. Для этого захватчики начали строить дорожные защитные экраны на автомобильных дорогах, - говорится в сообщении.

Детали

Партизаны отмечают, что такие меры связаны с успешными ударами Сил обороны Украины по российским целям в Крыму.

Это результат работы не только украинских сил, но и крымчан, которые активно делились информацией о расположении военной техники оккупантов, - подчеркнули в "АТЕШ".

В Движении добавили, что россияне в ближайшее время планируют построить множество заградительных сооружений на трассах полуострова.

Напомним

российские войска установили старые баржи вдоль Керченского моста в оккупированном Крыму, чтобы защитить сооружение от украинских морских беспилотников, а также перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район города Керчь.