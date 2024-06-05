Окупанти почали будувати загородження у Криму, щоб сховати свої системи ППО - "АТЕШ"
Київ • УНН
російські загарбники в окупованому Криму після успішних українських ударів намагаються врятувати свою ППО. Вони будують спеціальні загородження, щоб сховати озброєння від місцевих жителів.
російські загарбники почали будувати загородження у тимчасово окупованому Криму, щоб сховати свої системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
Окупаційна влада півострова намагається сховати засоби ППО від місцевих жителів. Для цього загарбники почали будувати дорожні захисні екрани на автомобільних дорогах,
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Партизани зазначають, що такі заходи пов’язані з успішними ударами Сил оборони України по російських цілях у Криму.
Це результат роботи не лише українських сил, а й кримчан, які активно ділилися інформацією про розташування військової техніки окупантів,
У русі додали, що росіяни найближчим часом планують побудувати безліч загороджувальних споруд на трасах півострова.
Нагадаємо
російські війська встановили старі баржі вздовж Керченського мосту в окупованому Криму, щоб захистити споруду від українських морських безпілотників, а також перекидають додаткові системи протиповітряної оборони в район міста Керч.