росіяни створюють “будівельні загони” для відправки на ТОТ
Київ • УНН
росія формує "будівельні загони" зі студентів для відправки на окуповані українські території. Ці загони будуть використовуватися для трудових робіт та будівництва фортифікаційних споруд.
В курській, брянській та білгородській областях запланований набір студентів для формування "будівельних загонів" для відправки на тимчасово окуповані території. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
За вербування відповідає так званий рух "народний фронт". Кремль планує використовувати вказані загони як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів, а також будівництво укріплень,
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Зазначається, що оголошення про набір для роботи в окупованих регіонах поширюються в російських ВНЗ під егідою відправки у "добровольчий центр". Проте університети мають кількісний план, який мають виконати.
Нагадаємо
Запорізька область, що перебуває під окупацією, стикається з гострою нестачею медичного персоналу. Крім того, лікарні перепрофільовані для військових, а з 2024 року тим, хто не має російського паспорта, може бути відмовлено в обслуговуванні.
росіяни збираються шукати в Африці найманців для війни проти України - Центр спротиву25.12.23, 12:49 • 27262 перегляди