россияне создают "строительные отряды" для отправки на ВОТ

В курской, брянской и белгородской областях запланирован набор студентов для формирования "строительных отрядов" для отправки на временно оккупированные территории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

За вербовку отвечает так называемое движение "народный фронт". Кремль планирует использовать указанные отряды в качестве разнорабочих для разбора завалов, развозки "гуманитарных" наборов, а также строительство укреплений, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что объявления о наборе для работы в оккупированных регионах распространяются в российских вузах под эгидой отправки в "добровольческий центр". Однако университеты имеют количественный план, который должны выполнить.

Напомним

Запорожская область, находящаяся под оккупацией, сталкивается с острой нехваткой медицинского персонала. Кроме того, больницы перепрофилированы для военных, а с 2024 года тем, кто не имеет российского паспорта, может быть отказано в обслуживании.

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