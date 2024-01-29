россияне создают "строительные отряды" для отправки на ВОТ
Киев • УНН
россия формирует "строительные отряды" из студентов для отправки на оккупированные украинские территории. Эти отряды будут использоваться для трудовых работ и строительства фортификационных сооружений.
В курской, брянской и белгородской областях запланирован набор студентов для формирования "строительных отрядов" для отправки на временно оккупированные территории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
За вербовку отвечает так называемое движение "народный фронт". Кремль планирует использовать указанные отряды в качестве разнорабочих для разбора завалов, развозки "гуманитарных" наборов, а также строительство укреплений,
Детали
Отмечается, что объявления о наборе для работы в оккупированных регионах распространяются в российских вузах под эгидой отправки в "добровольческий центр". Однако университеты имеют количественный план, который должны выполнить.
Напомним
Запорожская область, находящаяся под оккупацией, сталкивается с острой нехваткой медицинского персонала. Кроме того, больницы перепрофилированы для военных, а с 2024 года тем, кто не имеет российского паспорта, может быть отказано в обслуживании.
россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления25 декабрь 2023, 10:49 • 25852 просмотра
россияне создают "строительные отряды" для отправки на ВОТ
россия формирует "строительные отряды" из студентов для отправки на оккупированные украинские территории. Эти отряды будут использоваться для трудовых работ и строительства фортификационных сооружений.
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