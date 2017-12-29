Роналду вдруге поспіль визнано кращим футболістом року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Португальський бомбардир Кріштіану Роналду виграв премію "Кращий гравець року" на гала-концерті "Globe Soccer Gala" 2017 року, який відбувся в Дубаї. Про це інформує сайт "Реалу", передає УНН.
Португальський гравець отримав дане визнання вже другий рік поспіль після чергової захоплюючої кампанії в якій він разом із клубом став переможцем Ліги чемпіонів, Ла Ліги, Суперкубку Європи, Суперкубку Іспанії і Клубного чемпіонату світу. Також форвард закінчив 2017 рік із 42 забитими м'ячами.
Зазначається, що португальцю вручив трофей колишній зірковий нападник "Ювентуса" та збірної Італії Алессандро Дель П'єро.
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"Це особливий момент для мене. Отримання цієї нагороди приносить радість завдяки моїм товаришам по команді і моєму клубу. Це був неймовірний рік, я виграв багато колективних та індивідуальних трофеїв", - розповів футболіст.
Додамо також, у боротьбі за нагороду португалець обігнав Джанлуїджі Буффона, Пауло Дібалу, Ліонеля Мессі, Неймара і Кіліана Мбаппе.