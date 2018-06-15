Роналдо засудили до двох років ув’язнення та 18 млн євро штрафу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Іспанські прокурори в червні минулого року висунули обвинувачення суперзірці футбольного клубу "Реал-Мадрид" в податкових махінаціях у розмірі 14,8 млн євро. Як повідомляється, Кріштіану Роналдо погодився з рішенням про умовне ув’язнення терміном на 2 роки для врегулювання справ про несплату податків, передає УНН з посиланням на Mirror.
Роналдо спростував ймовірне ухилення від сплати податків, коли він з'явився в суді минулого літа, але справа досі не була врегульована.
Його попередня пропозиція, як повідомляється, була відхилена минулого місяця, але місцеві видання стверджують, що він погодився з вироком і визнав свою провину в обмін на скороченя терміну ув'язнення.
Він також має сплатити штраф у розмірі 16,4 млн фунтів стерлінгів (близько 18 млн євро).
Не маючи судимостей в минулому, Рональдо не буде відбувати покарання в тюрмі.
Як повідомляв УНН, наприкінці травня минулого року податкова служба Іспанії звинуватила нападника “Реала” Кріштіану Роналдо в ухиленні від сплати податків в період з 2011 по 2014 роки.