Роналдо засудили до двох років ув’язнення та 18 млн євро штрафу

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Іспанські прокурори в червні минулого року висунули обвинувачення суперзірці футбольного клубу "Реал-Мадрид" в податкових махінаціях у розмірі 14,8 млн євро. Як повідомляється, Кріштіану Роналдо погодився з рішенням про умовне ув’язнення терміном на 2 роки для врегулювання справ про несплату податків, передає УНН з посиланням на Mirror.

Роналдо спростував ймовірне ухилення від сплати податків, коли він з'явився в суді минулого літа, але справа досі не була врегульована.

Його попередня пропозиція, як повідомляється, була відхилена минулого місяця, але місцеві видання стверджують, що він погодився з вироком і визнав свою провину в обмін на скороченя терміну ув'язнення.

Він також має сплатити штраф у розмірі 16,4 млн фунтів стерлінгів (близько 18 млн євро).

Не маючи судимостей в минулому, Рональдо не буде відбувати покарання в тюрмі.

Як повідомляв УНН, наприкінці травня минулого року податкова служба Іспанії звинуватила нападника “Реала” Кріштіану Роналдо в ухиленні від сплати податків в період з 2011 по 2014 роки.

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