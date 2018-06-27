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"Рома" заплатила "ПСЖ" 24,7 млн. євро за півзахисника Пасторе

Київ • УНН

 • 8983 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Італійська “Рома” викупила у “ПСЖ” права на аргентинського півзахисника Хав’єра Пасторе, інформує УНН з посиланням на сайт команди з Риму.

Офіційно сума трансферу за перехід Пасторе з Франції до Італії становить 24,7 млн. євро. Контракт розрахований на п’ять років — до 30-го червня 2023 року. Спортсмен гратиме під 27-м номером у “Ромі”.

“Я дуже щасливий перейти в” Рому “. Чудово повернутися в Італію, причому в такий великий клуб. Я сподіваюся відплатити фанатам за їх ентузіазм, підтримку і любов, які я вже відчув”, — сказав уродженець Аргентини.

Примітно, що 29-річний атакуючий півзахисник вже мав досвід виступів в Італії. У 2009-2011 роках він грав у Серії A за “Палермо”.

Додамо, що також “вовки” оголосили про трансфер захисника “Інтера” Давіде Сантоне.

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