Роботу з реформування "Нафтогазу" треба прискорити - нардеп

"Говорячи про магістральну систему, ми повинні дуже серйозно задуматись про перспективну роль газових сховищ в Україні, бо вважати, що обсяг газу, який ми можемо зберігати, а газові сховища самі великі у світі, це одне, а чітко усвідомлювати і розуміти скільки ми можемо наповнити газу реально, і як ми ефективно можемо ними користуватися і в який спосіб ці газові сховища можуть використовувати наші сусіди з точки зору всієї цієї модернізації системи, це дуже складне інженерне питання. Думаю, що питання реформування "Нафтогазу" повинно дати відповідь, і, з моєї точки зору, нам треба прискорювати цю роботу, бо зобов'язання, які ми маємо перед нашими європейським партнерами, вимагають цих швидких і рішучих кроків", - сказав О.Домбровський.

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Він додав, що члени профільного комітету парламенту дуже уважно стежать за питанням реформуванням "Нафтогазу", і помічають, що ті дискусії, які відбуваються достатньо емоційні.

"Ми дуже уважно всі ці процеси моніторимо, але анбандлінг "Нафтогазу" потрібно робити. Нас дуже турбує інженерне, або технічне бачення, яку систему магістральних газопроводів ми в Україні бачимо. Ми надзвичайно переживаємо за те, який європейський, або американський інвестор може зайти і дати можливість для модернізації і збереження газотранспортної системи України. Для нас сьогодні ключовий виклик, в тому числі, в контексті Стратегії енергетичного розвитку, над якою ми працюємо разом з урядом, з Міністерством палива та енергетики, є питання , а що буде с транзитом після 2019 року, бо це одне з ключових питань, на яке ми повинні дати відповідь", - також сказав депутат.