Роботу з реформування "Нафтогазу" треба прискорити - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Вирішення питання реформування "Нафтогазу" треба прискорити. Про це заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський, виступаючи на ІІ Українському газовому інвестиційному форумі, передає кореспондент УНН.
"Говорячи про магістральну систему, ми повинні дуже серйозно задуматись про перспективну роль газових сховищ в Україні, бо вважати, що обсяг газу, який ми можемо зберігати, а газові сховища самі великі у світі, це одне, а чітко усвідомлювати і розуміти скільки ми можемо наповнити газу реально, і як ми ефективно можемо ними користуватися і в який спосіб ці газові сховища можуть використовувати наші сусіди з точки зору всієї цієї модернізації системи, це дуже складне інженерне питання. Думаю, що питання реформування "Нафтогазу" повинно дати відповідь, і, з моєї точки зору, нам треба прискорювати цю роботу, бо зобов'язання, які ми маємо перед нашими європейським партнерами, вимагають цих швидких і рішучих кроків", - сказав О.Домбровський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На газовому ринку з'явиться більш системна конкуренція - нардеп
Він додав, що члени профільного комітету парламенту дуже уважно стежать за питанням реформуванням "Нафтогазу", і помічають, що ті дискусії, які відбуваються достатньо емоційні.
"Ми дуже уважно всі ці процеси моніторимо, але анбандлінг "Нафтогазу" потрібно робити. Нас дуже турбує інженерне, або технічне бачення, яку систему магістральних газопроводів ми в Україні бачимо. Ми надзвичайно переживаємо за те, який європейський, або американський інвестор може зайти і дати можливість для модернізації і збереження газотранспортної системи України. Для нас сьогодні ключовий виклик, в тому числі, в контексті Стратегії енергетичного розвитку, над якою ми працюємо разом з урядом, з Міністерством палива та енергетики, є питання , а що буде с транзитом після 2019 року, бо це одне з ключових питань, на яке ми повинні дати відповідь", - також сказав депутат.