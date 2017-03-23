Работу по реформированию "Нафтогаза" надо ускорить - нардеп

"Говоря о магистральных системах, мы должны очень серьезно задуматься о перспективной роли газовых хранилищ в Украине, потому что считать, что объем газа, который мы можем хранить, а газовые хранилища самые крупные в мире, это одно, а четко осознавать и понимать сколько мы можем наполнить газа реально, и как мы эффективно можем ими пользоваться и каким образом эти газовые хранилища могут использовать наши соседи с точки зрения всей этой модернизации системы, это очень сложный инженерный вопрос. Думаю, что вопросы реформирования "Нафтогаза" должны дать ответ, и, с моей точки зрения, нам надо ускорять эту работу, потому что обязательства, которые мы имеем перед нашими европейским партнерами, требуют этих быстрых и решительных шагов ", - сказал А.Домбровский.

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Он добавил, что члены профильного комитета парламента очень внимательно следят за вопросом реформирования "Нафтогаза", и замечают, что те дискуссии, которые происходят достаточно эмоциональны.

"Мы очень внимательно все эти процессы мониторим, но анбандлинг " Нафтогаза " нужно делать. Нас очень беспокоит инженерное или техническое видение, какую систему магистральных газопроводов мы в Украине видим. Мы очень переживаем за то, европейский, или американский инвестор может зайти и дать возможность для модернизации и сохранения газотранспортной системы Украины. Для нас сегодня ключевой вызов, в том числе, в контексте Стратегии энергетического развития, над которой мы работаем вместе с правительством, с Министерством топлива и энергетики, вопрос, а что будет с транзитом после 2019 года, потому что это один из ключевых вопросов, на который мы должны дать ответ ", - также сказал депутат.