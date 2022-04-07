Робота гуманітарних коридорів: сьогодні евакуювали 4 676 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні за допомогою гуманітарних коридорів було евакуйовано 4 676 людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко у Telegram, передає УНН.
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За словами Тимошенка, власним транспортом скористались:
з Маріуполя до Запоріжжя - 1 205 людей
з Бердянська, Пологів, Василівки, Мелітополя до Запоріжжя - 2 051 людина
Евакуаційними автобусами скористались:
в Луганській області 1 420 людей з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної.