Робота гуманітарних коридорів: сьогодні евакуйовано 4217 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Офісі президента повідомили результати роботи гуманітарних коридорів 2 квітня. Всього за сьогодні евакуйовано 4217 осіб, передає УНН.
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Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1263 особи.
З них 765 осіб із Маріуполя та 498 мешканців міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки.
Уже пройшли останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів із Бердянська, які перевозять маріупольців. Це понад 300 осіб.
У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 2650 людей із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.
"Всього за сьогодні евакуйовано 4217 осіб", - резюмували в ОП.