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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 64271 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Робота гуманітарних коридорів: сьогодні евакуйовано 4217 осіб

Київ • УНН

 • 79618 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Офісі президента повідомили результати роботи гуманітарних коридорів 2 квітня. Всього за сьогодні евакуйовано 4217 осіб, передає УНН.

Робота гуманітарних коридорів: сьогодні евакуйовано 4217 осіб

Деталі

Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1263 особи.
З них 765 осіб із Маріуполя та 498 мешканців міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки.

Уже пройшли останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів із Бердянська, які перевозять маріупольців. Це понад 300 осіб.

У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 2650 людей із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.

"Всього за сьогодні евакуйовано 4217 осіб", - резюмували в ОП.

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