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Работа гуманитарных коридоров: сегодня эвакуировано 4217 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Офисе президента сообщили результаты работы гуманитарных коридоров 2 апреля. Всего за сегодня эвакуировано 4217 человек, передает УНН.

Работа гуманитарных коридоров: сегодня эвакуировано 4217 человек

Детали

Гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска сегодня на собственном транспорте в Запорожье доехали 1263 лица.
Из них 765 человек из Мариуполя и 498 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Родов, Орехова и Васильевки.

Уже прошли последний блокпост оккупационных войск в городе Васильевка 10 автобусов из Бердянска, которые перевозят мариупольцев. Это более 300 человек.

В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 2650 людей из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.

"Всего за сегодня эвакуировано 4217 человек", - резюмировали в ОП.

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