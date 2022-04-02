Работа гуманитарных коридоров: сегодня эвакуировано 4217 человек

Детали

Гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска сегодня на собственном транспорте в Запорожье доехали 1263 лица.

Из них 765 человек из Мариуполя и 498 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Родов, Орехова и Васильевки.

Уже прошли последний блокпост оккупационных войск в городе Васильевка 10 автобусов из Бердянска, которые перевозят мариупольцев. Это более 300 человек.

В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 2650 людей из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.

"Всего за сегодня эвакуировано 4217 человек", - резюмировали в ОП.