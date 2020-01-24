Робітника засипало землею у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Харкові під час копання траншеї глибиною біля 3 м стався обвал ґрунту і одного з робітників по груди засипало землею. Чоловіка було госпіталізовано. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Харківській області.
Так, 23 січня о 21:23 до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність кваліфікованої допомоги для вилучення з-під завалу чоловіка, 1979 року народження.
"Дана подія сталася біля проїзної частини на проспекті Гагаріна навпроти №125/1. Згодом було з'ясовано, що група робітників проводила земляні роботи. Вони копали траншею глибиною біля 3 м. Раптом стався обвал ґрунту і одного з робітників по груди присипало землею", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що до місця події прибуло 2 відділення рятувальників 2-ї рятувальної частини ДСНС.
"Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відкопали і вилучили постраждалого з-під метрового шару ґрунту. Далі його було госпіталізовано медиками швидкої до лікувального закладу", - зазначається у повідомленні.
Також, усі обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, через обвал ґрунту під завалами опинилися двоє ремонтників на Дніпропетровщині.