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Рабочего засыпало землей в Харькове

Киев • УНН

 • 17685 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Харькове во время копания траншеи глубиной около 3 м произошел обвал почвы и одного из рабочих по грудь засыпало землей. Мужчина был госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Рабочего засыпало землей в Харькове

Так, 23 января в 21:23 к спасателям поступило сообщение о необходимости квалифицированной помощи для извлечения из-под завала мужчины, 1979 года рождения.

"Данное событие произошло возле проезжей части на проспекте Гагарина напротив №125/1. Впоследствии было выяснено, что группа рабочих проводила земляные работы. Они копали траншею глубиной около 3 м. Вдруг произошел обвал грунта и одного из рабочих по грудь засыпало землей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что к месту происшествия прибыло 2 отделения спасателей 2-й спасательной части ГСЧС.

"Спасатели с помощью шанцевого инструмента откопали и изъяли пострадавшего из-под метрового слоя почвы. Далее был госпитализирован медиками скорой в лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.

Также, все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, из-за обвала грунта под завалами оказались двое ремонтников в Днепропетровской области.

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