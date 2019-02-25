Різниця в рейтингах Тимошенко та Порошенка в межах статистичної похибки – опитування

Якби вибори президента України відбувалися в середині лютого, то з усіх громадян України віком від 18 років за тих чи інших кандидатів проголосував би такий відсоток населення: за Володимира Зеленського - 14,1%, 9,6% – за Петра Порошенка, 7,4% – за Юлію Тимошенко. Далі з 5,8% йде Юрій Бойко.

Соціологи зауважують, що різниця у підтримці Порошенка і Тимошенко в межах статистичної похибки (якщо враховувати дизайн-ефект не перевищує: 3,3%), що означає, що за цими даними найбільш реальними парами в другому турі були б Зеленський-Порошенко або Зеленський-Тимошенко, а також зберігається висока ймовірність пари П. Порошенко-Ю. Тимошенко.



Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то результати опитування розподіляться наступним чином: 26,4% проголосували б за Володимира Зеленського, 18% – за Петра Порошенка, 13,8% – за Юлію Тимошенко.



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Опитування проводилось з 8 по 20 лютого 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2042 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.



У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.



Як повідомляв УНН, за даними опитування проведеного соціологічною службою Центру Разумкова Зеленський лідер передвиборчої кампанії, у Тимошенко і Порошенка шанси рівні.