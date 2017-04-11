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Рівненська прокуратура скерувала в Єгипет запит про екстрадицію вбивці відомого перукаря

Рівненська прокуратура скерувала в Єгипет запит про екстрадицію вбивці відомого перукаря

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прокуратура Рівненської області скерувала через Генеральну прокуратуру України запит до Арабської Республіки Єгипет про екстрадицію на батьківщину 24-річної Тетяни Літвінової. Про це УНН повідомила прес-секретар прокуратури Рівненської області Людмила Суржук.

Жінку підозрюють у вбивстві у лютому цього року 37-річного Сергія Літвінова, відомого перукаря. Після скоєння злочину жінка виїхала за кордон, тому Національне центральне бюро Інтерполу оголосило її в міжнародний розшук.

У березні цього року правоохоронні органи Арабської Республіки Єгипет встановили місце перебування жінки та затримали її.
“У свою чергу, прокуратура Рівненської області підготувала та скерувала до правоохоронних органів іноземної держави запит про екстрадицію втікачки, підтвердивши таким чином намір про вимогу видати жінку в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, — каже прокурор прокуратури Рівненської області з міжнародно-правових доручень Олексій Корольов. — Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного вбивства, триває. Підозрюваній загрожує покарання — позбавлення волі від 7 до 15 років”, — повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, 27 березня УНН повідомляв, що дружину відомого перукаря Сергія Літвінова, яка жорстко зарізала чоловіка, екстрадують до України.

Українські Національні Новини

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