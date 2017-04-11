Ровенская прокуратура направила в Египет запрос об экстрадиции убийцы известного парикмахера

Женщину подозревают в убийстве известного парикмахера 37-летнего Сергея Литвинова, в феврале этого года. После совершения преступления женщина выехала за границу, потому Национальное центральное бюро Интерпола объявило ее в международный розыск.

В марте этого года правоохранительные органы Арабской Республики Египет установили местонахождение женщины и задержали ее.

“В свою очередь, прокуратура Ровенской области подготовила и направила в правоохранительные органы иностранного государства запрос об экстрадиции бежавщей девушки, подтвердив таким образом намерение о требовании выдать женщину в Украину для привлечения к уголовной ответственности, — говорит прокурор прокуратуры Ровенской области по международно-правовым поручениям Алексей Королев. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства, продолжается. Подозреваемой грозит наказание — лишение свободы от 7 до 15 лет ”, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 27 марта сообщал УНН, что жену известного парикмахера Сергея Литвинова, которая жестко зарезала мужа, экстрадируют в Украину.