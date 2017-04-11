Ровенская прокуратура направила в Египет запрос об экстрадиции убийцы известного парикмахера

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65582 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108208 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166008 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121796 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119759 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114201 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105353 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157221 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ровенская прокуратура направила в Египет запрос об экстрадиции убийцы известного парикмахера

Ровенская прокуратура направила в Египет запрос об экстрадиции убийцы известного парикмахера

Киев  •  УНН

 • 10350 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Прокуратура Ровенской области направила через Генеральную прокуратуру Украины запрос в Арабскую Республику Египет об экстрадиции на родину 24-летней Татьяны Литвиновой. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук.

Женщину подозревают в убийстве известного парикмахера 37-летнего Сергея Литвинова, в феврале этого года. После совершения преступления женщина выехала за границу, потому Национальное центральное бюро Интерпола объявило ее в международный розыск.

В марте этого года правоохранительные органы Арабской Республики Египет установили местонахождение женщины и задержали ее.

“В свою очередь, прокуратура Ровенской области подготовила и направила в правоохранительные органы иностранного государства запрос об экстрадиции бежавщей девушки, подтвердив таким образом намерение о требовании выдать женщину в Украину для привлечения к уголовной ответственности, — говорит прокурор прокуратуры Ровенской области по международно-правовым поручениям Алексей Королев. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства, продолжается. Подозреваемой грозит наказание — лишение свободы от 7 до 15 лет ”, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 27 марта сообщал УНН, что жену известного парикмахера Сергея Литвинова, которая жестко зарезала мужа, экстрадируют в Украину.

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