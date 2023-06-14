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Рівень підтоплення на Херсонщині знизився ще на 32 сантиметри

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Рівень підтоплення у Херсонській області після підриву дамби Каховської ГЕС знизився ще на 32 сантиметри - до 2,13 м, повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.

Рівень підтоплення на Херсонщині знизився ще на 32 сантиметри

Цитата

“Велика вода” продовжує відступати від населених пунктів Херсонщини. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,13 метрів. Це на 32 сантиметра менше, чим вчора ввечері. Динаміка на спад води зберігається", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. "Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка", - вказали в ОВА.

За даними Нацполіції, "у селах Ольгівка, Миколаївка, Львово та Бургунка Тягинської територіальної громади відступила вода, а також у Степанівці Херсонської територіальної громади та Бобровий Кут і Заповіт Калинівської територіальної громади".

Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. "Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель", - повідомили в ОВА.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

За прогнозами, рівень води нижче Каховської ГЕС продовжить спад на 1-10 см за годину.

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