Рівень підтоплення на Херсонщині знизився ще на 32 сантиметри
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Рівень підтоплення у Херсонській області після підриву дамби Каховської ГЕС знизився ще на 32 сантиметри - до 2,13 м, повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.
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“Велика вода” продовжує відступати від населених пунктів Херсонщини. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,13 метрів. Це на 32 сантиметра менше, чим вчора ввечері. Динаміка на спад води зберігається", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. "Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка", - вказали в ОВА.
За даними Нацполіції, "у селах Ольгівка, Миколаївка, Львово та Бургунка Тягинської територіальної громади відступила вода, а також у Степанівці Херсонської територіальної громади та Бобровий Кут і Заповіт Калинівської територіальної громади".
Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. "Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель", - повідомили в ОВА.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
За прогнозами, рівень води нижче Каховської ГЕС продовжить спад на 1-10 см за годину.