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Уровень подтопления в Херсонской области снизился еще на 32 сантиметра

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС снизился еще на 32 сантиметра - до 2,13 м, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Уровень подтопления в Херсонской области снизился еще на 32 сантиметра

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“Большая вода” продолжает отступать от населенных пунктов Херсонской области. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,13 метров. Это на 32 сантиметра меньше, чем вчера вечером. Динамика на спад воды сохраняется", - говорится в сообщении.

Детали

Подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. "Вода полностью отошла от сел Заповит, Бобровый Кут и Бургунка", - указали в ОВА.

По данным Нацполиции, "в селах Ольговка, Николаевка, Львово и Бургунка Тягинской территориальной громады отступила вода, а также в Степановке Херсонской территориальной громады и Бобровый Кут и Заповит Калиновской территориальной громады".

В целом под водой остаются 3103 жилых дома. "В течение прошлого дня вода отошла от около полутысячи домов", - сообщили в ОВА.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

По прогнозам, уровень воды ниже Каховской ГЭС продолжит спад на 1-10 см в час.

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