Ріші Сунак пропустить голосування щодо санкцій проти Бориса Джонсона через Партігейт

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Речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заявив, що очільник уряду не планує бути присутнім у Палаті громад в понеділок через "зобов'язання, які він не може відкласти".

Ці обов'язки включають вітання прем'єр-міністра Швеції на Даунінг-стріт і низку інших зустрічей.

Голосування в понеділок увечері стане кульмінацією 14-місячного розслідування Комітету з питань привілеїв Палати громад, в результаті якого було встановлено, що він вчинив п'ять випадків неповаги до парламенту.

Депутати матимуть до п'яти з половиною годин для обговорення звіту, починаючи з 16:30 понеділка за місцевим часом. Джерела видання припускають, що це займе чотири години, виходячи з кількості депутатів, які захочуть виступити.

Наприкінці відбудеться голосування щодо схвалення висновків, в яких йдеться про те, що Джонсону слід заблокувати пропуск для колишніх членів парламенту, який дозволяє йому мати привілейований доступ до парламенту.

Речник прем'єра не зміг точно сказати, чи утримається Сунак під час голосування, оскільки воно може пройти без оскарження, тобто не буде формального поділу, а звіт пройде "за кивком голови".

"Я не думаю, що ми ще знаємо, чи буде голосування з цього питання. Ви знаєте його графік: "У вас є його графік на сьогодні, який не включає відвідування парламенту, але, очевидно, ми побачимо, як складеться ситуація", - сказав прес-секретар Сунака.

На вихідних прихильники Джонсона заявили, що також планують утриматися під час голосування. Кілька депутатів від торі заявили, що підтримають звіт. Але ветеран-брекзитер Вільям Кеш висловив іншу позицію.

"Я голосуватиму проти пропозиції схвалити звіт комітету з питань привілеїв, тому що я не вважаю, що він добре служить парламенту", - зазначив він у статті для Sunday Telegraph.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що прем'єр Британії Борис Джонсон публічно визнав, що під час жорсткого локдауну у травні минулого року був на багатолюдній вечірці в саду його резиденції. Також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив розгляд нових звинувачень у порушенні правил карантину Covid.

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