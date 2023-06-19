Риши Сунак пропустит голосование по санкциям против Бориса Джонсона из-за Партигейта

Детали

Спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что глава правительства не планирует присутствовать в Палате общин в понедельник из-за "обязательств, которые он не может отложить".

Эти обязанности включают приветствие премьер-министра Швеции на Даунинг-стрит и ряд других встреч.

Голосование в понедельник вечером станет кульминацией 14-месячного расследования Комитета по вопросам привилегий Палаты общин, в результате которого было установлено, что он совершил пять случаев неуважения к парламенту.

Депутаты будут иметь до пяти с половиной часов для обсуждения отчета, начиная с 16:30 понедельника по местному времени. Источники издания предполагают, что это займет четыре часа, исходя из количества депутатов, которые захотят выступить.

В конце состоится голосование по одобрению выводов, в которых говорится о том, что Джонсону следует заблокировать пропуск для бывших членов парламента, который позволяет ему иметь привилегированный доступ в парламент.

Представитель премьера не смог точно сказать, воздержится ли Сунак во время голосования, поскольку оно может пройти без обжалования, то есть не будет формального разделения, а отчет пройдет "по кивку головы".

"Я не думаю, что мы еще знаем, будет ли голосование по этому вопросу. Вы знаете его график: "У вас есть его график на сегодня, который не включает посещение парламента, но, очевидно, мы увидим, как сложится ситуация", - сказал пресс-секретарь Сунака.

На выходных сторонники Джонсона заявили, что также планируют воздержаться во время голосования. Несколько депутатов от тори заявили, что поддержат отчет. Но ветеран-брекзитер Уильям Кэш выразил другую позицию.

"Я буду голосовать против предложения одобрить отчет комитета по вопросам привилегий, потому что я не считаю, что он хорошо служит парламенту", - отметил он в статье для Sunday Telegraph.

Дополнение

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично признал, что во время жесткого локдауна в мае прошлого года был на многолюдной вечеринке в саду его резиденции. Также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил рассмотрение новых обвинений в нарушении правил карантина Covid.

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