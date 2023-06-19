Борис Джонсон може втрати підтримку депутатів після звинувачень у омані парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Депутати готуються до голосування над звітом, в якому стверджується, що експрем'єр-міністр Борис Джонсон умисно маніпулював парламентом. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Деталі
Річне розслідування Комітету привілеїв Палати громад показало, що Джонсон багаторазово порушував правила, відкидаючи скандал з вечірками під час карантину, який був впроваджений через коронавірус.
У річному розслідуванні Комітету з питань привілеїв Палати громад йдеться про те, що колишній прем'єр-міністр вчинив неодноразові правопорушення, заперечуючи факт "Партігейту".
У звіті рекомендується його тимчасове відсторонення від Палати громад на 90 днів. Голосування, яке очікується в понеділок, стане політичним випробуванням для Джонсона, оскільки він бореться з опозицією та незадоволеними депутатами власної партії, пише видання.
Міністр житлового будівництва Майкл Гоув вже заявив, що утримається від голосування, ставши одним з небагатьох урядових членів, хто не підтримує висновки звіту. Джонсон зі свого боку відкинув звіт як несправедливий і назвав його "судом кенгуру".
Очікується, що опозиційні депутати підтримають звіт, але невідомо, чи буде фіксовано окремі голоси, оскільки Джонсон закликав своїх прихильників не голосувати проти.
Загроза втрати підтримки від власної партії ставить Джонсона в складне положення, адже він знаходиться в протистоянні з колишнім лідером своєї партії стосовно списку почесних відставок.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що прем'єр Британії Борис Джонсон публічно визнав, що під час жорсткого локдауну у травні минулого року був на багатолюдній вечірці в саду його резиденції.
Також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив розгляд нових звинувачень у порушенні правил карантину Covid.