Борис Джонсон може втрати підтримку депутатів після звинувачень у омані парламенту

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 12914 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 17157 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 27403 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 98832 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 170940 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 177210 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 138617 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137046 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87519 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94174 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.7м/с
34%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 12397 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 16004 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 19946 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 20651 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 15524 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 12917 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 177211 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 236201 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 384514 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 321386 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14512 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19626 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35980 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32409 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 138617 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Борис Джонсон може втрати підтримку депутатів після звинувачень у омані парламенту

Київ • УНН

 • 921904 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Депутати готуються до голосування над звітом, в якому стверджується, що експрем'єр-міністр Борис Джонсон умисно маніпулював парламентом. Про це повідомляє ВВС, передає УНН

Борис Джонсон може втрати підтримку депутатів після звинувачень у омані парламенту

Деталі

Річне розслідування Комітету привілеїв Палати громад показало, що Джонсон багаторазово порушував правила, відкидаючи скандал з вечірками під час карантину, який був впроваджений через коронавірус.

У річному розслідуванні Комітету з питань привілеїв Палати громад йдеться про те, що колишній прем'єр-міністр вчинив неодноразові правопорушення, заперечуючи факт "Партігейту".

У звіті рекомендується його тимчасове відсторонення від Палати громад на 90 днів. Голосування, яке очікується в понеділок, стане політичним випробуванням для Джонсона, оскільки він бореться з опозицією та незадоволеними депутатами власної партії, пише видання.

Міністр житлового будівництва Майкл Гоув вже заявив, що утримається від голосування, ставши одним з небагатьох урядових членів, хто не підтримує висновки звіту. Джонсон зі свого боку відкинув звіт як несправедливий і назвав його "судом кенгуру".

Очікується, що опозиційні депутати підтримають звіт, але невідомо, чи буде фіксовано окремі голоси, оскільки Джонсон закликав своїх прихильників не голосувати проти.

Загроза втрати підтримки від власної партії ставить Джонсона в складне положення, адже він знаходиться в протистоянні з колишнім лідером своєї партії стосовно списку почесних відставок.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що прем'єр Британії Борис Джонсон публічно визнав, що під час жорсткого локдауну у травні минулого року був на багатолюдній вечірці в саду його резиденції.

Також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив розгляд нових звинувачень у порушенні правил карантину Covid.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35