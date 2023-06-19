Борис Джонсон может потерять поддержку депутатов после обвинений в обмане парламента

Детали

Годовое расследование Комитета привилегий Палаты общин показало, что Джонсон многократно нарушал правила, отвергая скандал с вечеринками во время карантина, который был введен из-за коронавируса.

В годовом расследовании Комитета по вопросам привилегий Палаты общин говорится о том, что бывший премьер-министр совершил неоднократные правонарушения, отрицая факт "Партигейта".

В отчете рекомендуется его временное отстранение от Палаты общин на 90 дней. Голосование, которое ожидается в понедельник, станет политическим испытанием для Джонсона, поскольку он борется с оппозицией и недовольными депутатами собственной партии, пишет издание.

Министр жилищного строительства Майкл Гоув уже заявил, что воздержится от голосования, став одним из немногих правительственных членов, кто не поддерживает выводы отчета. Джонсон со своей стороны отверг отчет как несправедливый и назвал его "судом кенгуру".

Ожидается, что оппозиционные депутаты поддержат отчет, но неизвестно, будут ли зафиксированы отдельные голоса, поскольку Джонсон призвал своих сторонников не голосовать против.

Угроза потери поддержки от собственной партии ставит Джонсона в сложное положение, ведь он находится в противостоянии с бывшим лидером своей партии относительно списка почетных отставок.

Дополнение

Ранее сообщалось, что премьер Британии Борис Джонсон публично признал, что во время жёсткого локдауна в мае прошлого года был на многолюдной вечеринке в саду его резиденции.

Также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил рассмотрение новых обвинений в нарушении правил карантина Covid.