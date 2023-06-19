Борис Джонсон может потерять поддержку депутатов после обвинений в обмане парламента

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 24075 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 50455 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 57158 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 161651 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 88512 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 96499 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 280174 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 79409 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 129664 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169218 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 126638 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 204843 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 107600 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 62041 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 42155 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 161707 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 205651 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 280210 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 302043 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 352004 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 13286 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 42714 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 62597 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 108132 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 66197 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Борис Джонсон может потерять поддержку депутатов после обвинений в обмане парламента

Киев • УНН

 • 921903 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Депутаты готовятся к голосованию над отчетом, в котором утверждается, что экс-премьер-министр Борис Джонсон умышленно манипулировал парламентом. Об этом сообщает ВВС, передает УНН

Борис Джонсон может потерять поддержку депутатов после обвинений в обмане парламента

Детали

Годовое расследование Комитета привилегий Палаты общин показало, что Джонсон многократно нарушал правила, отвергая скандал с вечеринками во время карантина, который был введен из-за коронавируса.

В годовом расследовании Комитета по вопросам привилегий Палаты общин говорится о том, что бывший премьер-министр совершил неоднократные правонарушения, отрицая факт "Партигейта".

В отчете рекомендуется его временное отстранение от Палаты общин на 90 дней. Голосование, которое ожидается в понедельник, станет политическим испытанием для Джонсона, поскольку он борется с оппозицией и недовольными депутатами собственной партии, пишет издание.

Министр жилищного строительства Майкл Гоув уже заявил, что воздержится от голосования, став одним из немногих правительственных членов, кто не поддерживает выводы отчета. Джонсон со своей стороны отверг отчет как несправедливый и назвал его "судом кенгуру".

Ожидается, что оппозиционные депутаты поддержат отчет, но неизвестно, будут ли зафиксированы отдельные голоса, поскольку Джонсон призвал своих сторонников не голосовать против.

Угроза потери поддержки от собственной партии ставит Джонсона в сложное положение, ведь он находится в противостоянии с бывшим лидером своей партии относительно списка почетных отставок.

Дополнение

Ранее сообщалось, что премьер Британии Борис Джонсон публично признал, что во время жёсткого локдауна в мае прошлого года был на многолюдной вечеринке в саду его резиденции.

Также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил рассмотрение новых обвинений в нарушении правил карантина Covid.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,534.50