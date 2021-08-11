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Ринок землі: в Україні зареєстровано більше 5 тисяч земельних угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станом на сьогодні, 11 серпня, укладено 5 552 угоди в рамках ринку землі. Про це повыдомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, інформує УНН.

Деталі

Відомо, що подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4 608 нотаріуси. Всього заяв – 5 167, із них погоджено 4 510, в черзі на розгляд – 61, відмову отримали 596.

Довідка

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

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