Ринок землі: в Україні зареєстровано більше 5 тисяч земельних угод
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станом на сьогодні, 11 серпня, укладено 5 552 угоди в рамках ринку землі. Про це повыдомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, інформує УНН.
Деталі
Відомо, що подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4 608 нотаріуси. Всього заяв – 5 167, із них погоджено 4 510, в черзі на розгляд – 61, відмову отримали 596.
Довідка
1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.