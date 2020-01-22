Ринкова капіталізація Tesla досягнула позначки в 100 млрд доларів

"Під час торгів у вівторок акції компанії подорожчали на 7,2%, а після закриття - ще на 1,4%. В результаті вартість однієї акції виросла до 555,1 доларів. Ринкова капіталізація склала приблизно 100,1 млрд доларів. Це лише трохи менше, ніж у компанії Volkswagen AG (100,6 млрд доларів)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ілон Маск, як головний виконавчий директор Tesla, отримає близько 346 млн доларів, якщо ринкова капіталізація Tesla протягом декількох місяців буде вище 100 млрд доларів. 346 млн доларів - перший транш винагороди на загальну суму в 2,6 млрд доларів.

Як повідомлялося раніше в УНН, попри протести, компанії Tesla продадуть 300 гектарів землі під Берліном.