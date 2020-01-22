Рыночная капитализация Tesla достигла отметки в 100 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Рыночная стоимость Tesla Inc. впервые временно превысила отметку 100 млрд долларов, что является своеобразным "порогом", по достижении которого активизируются многомиллионные выплаты основателю компании и генеральному исполнительному директору - Илону Маску, в случае, если такая стоимость компании будет сохраняться несколько месяцев подряд. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
"Во время торгов во вторник акции компании подорожали на 7,2%, а после закрытия - еще в 1,4%. В результате стоимость одной акции выросла до 555,1 долларов. Рыночная капитализация составила примерно 100,1 млрд долл. Это только немного меньше, чем в компании Volkswagen AG (100,6 млрд долларов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Маск, как главный исполнительный директор Tesla получит около 346 млн долларов, если рыночная капитализация Tesla в течение нескольких месяцев будет выше 100 млрд долларов. 346 млн долларов - первый транш вознаграждения на общую сумму в 2,6 млрд долларов.
Как сообщалось ранее в УНН, несмотря на протесты, компании Tesla продадут 300 гектаров земли под Берлином.